"حيرة" بمصر عقب أنباء "معاودة رؤية" الهلال والإفتاء: العيد الأربعاء

إسطنبول/ الخليج 365

ضجت منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بالحيرة، عقب حديث مصادر نقلتها وسال إعلام بينها صحف مملوكة للدولة بمعاودة رؤية هلال شهر شوال، رغم إعلان دار الإفتاء أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وفي وقت سابق مساء الاثنين، أعلن مفتي مصر، شوقي علام، أنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، لذا فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء هو أول أيام العيد، وفق بيان متلفز.

غير أن وسائل إعلام بمصر، بينها صحف مملوكة كـ"الأهرام" و"أخبار اليوم"، نقلت نصا شبه موحد نصه :" قالت مصادر (لم تحددها)، إنه يتم متابعة استطلاع ظهور هلال شهر شوال من عدمه عقب صلاة العشاء"، دون تفاصيل أكثر.

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وغلبت الحيرة على تعليقات بـ"فيسبوك"، على ما نشر حديثا في وسائل الإعلام بمصر، بين الالتزام بحديث المفتى وهو المعتمد رسميا بالبلاد، وبين التعليق بانتظار بيان جديد.

وعقب ذلك الحديث، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية بيان نفي لدار الإفتاء قالت فيه إن "دار الإفتاء المصرية تنفي ما يتردد من شائعات حول إعادة استطلاع رؤية هلال شهر شوال".

وأكدت أن "ما يتردد هو أكاذيب لا صحة لها وأنها أعلنت من قبل أن غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم و أن يوم الأربعاء المقبل هو أيام عيد الفطر".

وأعلنت كل من السعودية، قطر، اليمن، الكويت، العراق ولبنان، أن الإثنين هو المتمم لشهر رمضان لسنة 1440هجريا، والثلاثاء 4 يونيو/ حزيران الجاري هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

بينما أعلنت كل من مصر، فلسطين، الأردن وسوريا أنه لم تثبت رؤية هلال شوال، وعليه فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء، الخامس من الشهر الجاري، هو أول أيام العيد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.