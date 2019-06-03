العيد الثلاثاء بالسعودية وقطر ولبنان.. والأربعاء بمصر وفلسطين

عواصم/ الخليج 365

أعلنت كل من السعودية، البحرين، قطر، اليمن، الكويت، العراق ولبنان، أن الإثنين هو المتمم لشهر رمضان لسنة 1440ه، والثلاثاء 4 يونيو/ حزيران الجاري هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال.

بينما أعلنت كل من مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، ليبيا، وجماعة الحوثيين، أنه لم تثبت رؤية هلال شوال، وعليه فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء، الخامس من الشهر الجاري، هو أول أيام العيد.

وأفادت المحكمة العليا السعودية بثبوت رؤية هلال شهر شوال، لذا فإن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، بحسب الوكالة الرسمية للأنباء.

وفي البحرين، قالت هيئة الرؤية الشرعية، في بيان مساء الإثنين، إنها اجتمعت، لكن لم يتقدم أحد للإدلاء بشهادته بشأن هلال شوال.

وتابعت: غـير أنه ثبت شرعا في السعودية رؤية الهلال، وأن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وبناء عليه، فقد تقرر اعتماد ما ذكر شرعا (أي إتباع السعودية).

وأعلنت وزارة الأوقاف القطرية، عبر حسابها بـ"تويتر"، أن الثلاثاء هو الأول من شوال، وأول أيام عيد الفطر.

وفي الإمارات، أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال أن "الثلاثاء هو غرة شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد"، وفق الوكالة الرسمية للأنباء.

وقالت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، في بيان، إنه تأكدت رؤية هلال شوال، وأن الثلاثاء هو أول أيام العيد.

وفي العراق، أعلن رئيس ديوان الوقف السني، عبد اللطيف الهميم، خلال مؤتمر صحفي، أن الثلاثاء هو غرة شوال، وأول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت أن الإثنين هو المتمم لشهر رمضان، والثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

وأعلن مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، ​في بيان، أنه: ثبت لدينا بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر شوال هو الثلاثاء، وعليه فإن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

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كما أعلنت الجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية (تأست عام 1963) أن الثلاثاء هو أول أيام العيد.

وفي تركيا يبدأ عيد الفطر الثلاثاء، بحسب ما أعلنته السلطات التركية، مطلع العام الهجري الحالي، استنادا إلى حسابات فلكية.

بينما أعلن مفتي مصر، شوقي علام، مساء الإثنين، أنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، لذا فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء هو أول أيام العيد.

وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين، في تصريح صحفي، إنه لم تثبت رؤية هلال شوال، وعليه يكون الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء أول أيام عيد الفطر".

كما أعلن مفتي الأردن، محمد الخلايلة، خلال احتفال ديني، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وعليه يكون الأربعاء هو الأول من شوال، وأول أيام عيد الفطر لسنة 1440 ه.

وفي سوريا، أعلن القاضي الشرعي الأول ب‍دمشق، محمود المعراوي، أنه لم يُر هلال شهر شوال، الإثنين، وعليه فإن أول شوال، وأول أيام عيد الفطر، هو الأربعاء، بحسب وكالة "سانا" للأنباء.وقالت لجنة الأهلة، التابعة لجماعة الحوثي في اليمن، إنه تعذر رؤية هلال شوال، ومن ثم فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وتسيطر قوات الحوثيين على محافظات يمنية، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014، وتخوض حربا ضد القوات الموالية للحكومة، دخلت عامها الخامس.

وفي ليبيا، أعلنت دار الإفتاء، التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أيام أيام العيد، بحسب بيان.

وهو ما أعلنته أيضا اللجنة العليا للإفتاء، التابعة للحكومة المؤقتة في المنطقة الشرقية، عبر بيان بشأن بداية شهر شوال.

وتعاني ليبيا من صراع على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وقائد قوات الشرق، اللواء متقاعد خليفة حفتر.

أما مالي فهي أول دولة إسلامية احتفلت ببداية عيد الفطر، الإثنين، بعد تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، مساء الأحد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.