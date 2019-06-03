تعرف على أوقات #صلاة_العيد في مناطق #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

حددت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1440هـ، بمختلف مناطق المملكة الثلاثة عشر.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابها الرسمي في منصة تويتر تضمنت تحديد وقت إقامة صلاة العيد للعام الجاري 1440 هـ .

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ففي مدينة الرياض سيكون وقت صلاة العيد تمام الساعة 5:18،وفي مكة المكرمة الساعة 5:57، وفي المدينة المنورة الساعة 5:46،وفي مدينة جدة 6:00، وفي مدينة الدمام الساعة 5:00،وفي مدينة نجران الساعة 5:47،وفي مدينة جازان الساعة 5:55،وفي مدينة أبها الساعة 5:55،وفي مدينة الباحة الساعة 5:53،وفي مدينة تبوك الساعة 5:56،وفي مدينة الجوف الساعة 5:38،وفي القصيم تقام الصلاة الساعة 5:31 , وفي الحدود الشمالية الساعة 5:30،وأخيراً في حائل تقام الصلاة الساعة 5:37.

مما يذكر أن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد أعلن بالأمس استكمال الوزارة كافة التجهيزات للجوامع ومصليات الأعياد بمختلف مناطق المملكة، إلى جانب تكثيف الفرق الرقابية لمتابعة أعمال الشركات المعنية بالصيانة والتشغيل، والتأكيد على مديري الفروع بمتابعة أعمالها لضمان أن يؤدي المصلين صلاة العيد بأجواء إيمانية.