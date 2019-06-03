الأمين العام للأمم المتحدة يندد بالعنف ضد المدنيين بالسودان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في بيان يوم الاثنين إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش يندد بقوة بالعنف وبتقارير عن استخدام قوات الأمن السودانية القوة المفرطة ضد المدنيين.

واقتحمت قوات الأمن السودانية مخيما للمحتجين في العاصمة السودانية الخرطوم صباح يوم الاثنين ووردت أنباء عن مقتل 13 شخصا على الأقل في أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل نيسان.