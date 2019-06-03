اليوم المتمم لرمضان وغدا أول أيام العيد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي :آية الديب

أعلنت اللجنة المكلف بتحري رؤية هلال شهر شوال المنعقده الآن في دائرة القضاء في أبوظبي، أن اليوم الاتنين هو المتمم لشهر رمضان وأن غدا الثلاثاء هو غرة شهر شوال اول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت اللجنة قد اجتمعت مساء اليوم بعد صلاة المغرب، برئاسة سلطان سعيد البادي وزير العدل وضمت المستشار محمد حمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، والمستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، والدكتور فاروق حمادة المستشار الديني في ديوان ولي عهد أبو ظبي، والمستشار على الشاعر الظاهري مدير إدارة التفتيش القضائي في دائرة القضاء في أبوظبي، والمستشار محمد اليدالي بن محمد المفتي الشرعي في دائرة القضاء في أبوظبي و المستشار محمد سعد رئيس محكمة استئناف أبوظبي في دائرة القضاء و المستشار يوسف حسن رجب رئيس استئناف في محكمة استئناف رأس الخيمة والمهندس خلفان سلطان النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك و المستشار طالب محمد الشحي مستشار الشئون الإسلامية في الهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف، ومحمد سهيل المهيري مدير مركز اليسيلي - دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، والدكتور أحمد محمد سليمان الأهدل كبير الوعاظ في دائرة الشئون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، والدكتور سالم محمد الدوبي عضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والمهندس صخر سيف عبد الله نائب رئيس جمعية الإمارات للفلك.

وكانت جميع المحاكم الشرعية في الدولة قد تحرت الرؤية ووافت اللجنة بما ثبت فيما قامت لجنة تحري الشهور القمرية بدائرة القضاء في أبوظبي في "المناطق الوسطى والعين والظفرة" بالإمارة متابعة مهمتها الشهرية في جمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر شوال لهذه السنة و وافت اللجنة بما توصلت إليه.