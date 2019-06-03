قطر تتنكر لمقررات مكة المكرمة دفاعاً عن إيران

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنكر النظام القطري بسرعة لمقررات قمتي مكة الخليجية والعربية ، ليؤكد مجدداً أنه مرتهن بالكامل للعواصم المتضررة من الإجماع الخليجي والعربي ومنها طهران، فضلاً عن أن ما تضمنه «إعلان قمتي مكة» يخالف سياسة الدوحة الراعية للإرهاب والفوضى في البلدان العربية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الضغوط على فاقدي السيادة تجبرهم على نقض الاتفاقيات، في إشارة إلى قطر.

وقال قرقاش، في تغريدة على «تويتر» أمس، «يبدو لي أن الحضور والاتفاق في الاجتماعات ومن ثم التراجع عما تم الاتفاق عليه يعود إما إلى الضغوط على الضعاف فاقدي السيادة، وإما النوايا غير الصافية أو غياب المصداقية، وقد تكون العوامل هذه مجتمعة».

من جهته، أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني أن تحفظ قطر على البيان الختامي لقمة

وبالنسبة لمشاركة قطر في هذه القمم، أشار الوزير البحريني إلى أن مشاركة قطر كانت ضعيفة وغير فاعلة ولا تتناسب بأي حال من الأحوال مع أهمية هذه القمم وخطورة الظرف الذي انعقدت فيه والغايات المنشودة منها في الحفاظ على الأمن القومي المشترك ومواجهة التحديات التي تهدد الدول العربية والإسلامية وتقوية سبل ودعائم العمل المشترك، بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها ويرسخ السلم فيها.

وأبدى الشيخ خالد استغرابه من تحفظ قطر على البيان الصادر عن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أكد المبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك من أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ كما أكد أيضًا قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة، وهو ما يعكس مدى تراجع هدف تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون في أولويات سياسة قطر، ويؤكد بأن ارتباطها بأشقائها أصبح ضعيفًا جدًا في الوقت الذي أصبحت فيه مديونة وتستنجد بالوسطاء لإنقاذها من أزمتها.

وأوضح الوزير أن عدم تجاوب قطر مع المطالب العادلة التي تقدمت بها دولنا، أدى إلى استمرار أزمتها وإطالة أمدها، فنحن لا مصلحة لنا في إطالة أزمة قطر، لكنها ليست راغبة في الحل بعد أن وضعت نفسها في الخط المخالف لإشقائها وهو أمر لا يصب مطلقًا في مصلحة الشعب القطري الشقيق الذي سيظل جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الخليجي الذي تربط دوله وشعوبه وحدة الأهداف والمصير المشترك.

وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد كعادة قطر في التغريد خارج السرب، تحفظ بلاده على بياني قمتي مكة المكرمة العربية والخليجية الطارئتين، لوجود بنود تتعارض مع سياسة الدوحة الخارجية.

وأكد آل ثاني، في تصريح ل«التلفزيون العربي»، أمس: «قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية فلسطين والحرب في ليبيا واليمن، وكنا نتمنى أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران». وزعم الوزير القطري أن «بيانَي القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقًا ولم يتم التشاور حولهما».وتابع بالقول: «كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران».

يجدر بالذكر أن القمتين الطارئتين الخليجية والعربية، جاءتا على خلفية الهجمات الأخيرة على 4 سفن شحن في المياه الاقتصادية للإمارات ومحطتي ضخ النفط في

وشارك في هذه القمم ال3 رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.

وركزت القمتان الخليجية والعربية على مناقشة قضية العلاقات مع إيران والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة، وصدر عقبهما بيانان نددا بتدخلات إيران في شؤون الدول الأخرى، وأيدا الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد إيران.

وطالب البيانان إيران «بإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية»، واتهما السلطات الإيرانية بأنها «تعرض الأمن والسلم في المنطقة للخطر». (وكالات) متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنكر النظام القطري بسرعة لمقررات قمتي مكة الخليجية والعربية ، ليؤكد مجدداً أنه مرتهن بالكامل للعواصم المتضررة من الإجماع الخليجي والعربي ومنها طهران، فضلاً عن أن ما تضمنه «إعلان قمتي مكة» يخالف سياسة الدوحة الراعية للإرهاب والفوضى في البلدان العربية.وفي هذا السياق، أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الضغوط على فاقدي السيادة تجبرهم على نقض الاتفاقيات، في إشارة إلى قطر.وقال قرقاش، في تغريدة على «تويتر» أمس، «يبدو لي أن الحضور والاتفاق في الاجتماعات ومن ثم التراجع عما تم الاتفاق عليه يعود إما إلى الضغوط على الضعاف فاقدي السيادة، وإما النوايا غير الصافية أو غياب المصداقية، وقد تكون العوامل هذه مجتمعة».من جهته، أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني أن تحفظ قطر على البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي التي دعا لها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكة ، يؤكد أن ارتباطها بأشقائها أصبح ضعيفا جداً،وأشار إلى أن قمم مكة الثلاث الخليجية والعربية والإسلامية قد حققت أهدافها وخرجت بنتائج بناءة تعبر عن مواقف الدول العربية والإسلامية، وتعكس إرادتها المشتركة في مواصلة جهودها لأجل التغلب على كافة التحديات المحيطة بها، والتصدي لكل المحاولات والمساعي التي تقوم بها دول وجهات، دأبت على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة دون أي احترام للاتفاقيات والقوانين أو اكتراث بمبادئ حسن الجوار، وتهدف للنيل من الأمن القومي وعرقلة جهودنا نحو المزيد من التنمية والرخاء لشعوبنا.وبالنسبة لمشاركة قطر في هذه القمم، أشار الوزير البحريني إلى أن مشاركة قطر كانت ضعيفة وغير فاعلة ولا تتناسب بأي حال من الأحوال مع أهمية هذه القمم وخطورة الظرف الذي انعقدت فيه والغايات المنشودة منها في الحفاظ على الأمن القومي المشترك ومواجهة التحديات التي تهدد الدول العربية والإسلامية وتقوية سبل ودعائم العمل المشترك، بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها ويرسخ السلم فيها.وأبدى الشيخ خالد استغرابه من تحفظ قطر على البيان الصادر عن قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي أكد المبادئ التي تضمنتها اتفاقية الدفاع المشترك من أن أمن دول المجلس وحدة لا تتجزأ كما أكد أيضًا قوة وتماسك مجلس التعاون ووحدة الصف بين أعضائه، لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة، وهو ما يعكس مدى تراجع هدف تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون في أولويات سياسة قطر، ويؤكد بأن ارتباطها بأشقائها أصبح ضعيفًا جدًا في الوقت الذي أصبحت فيه مديونة وتستنجد بالوسطاء لإنقاذها من أزمتها.وأوضح الوزير أن عدم تجاوب قطر مع المطالب العادلة التي تقدمت بها دولنا، أدى إلى استمرار أزمتها وإطالة أمدها، فنحن لا مصلحة لنا في إطالة أزمة قطر، لكنها ليست راغبة في الحل بعد أن وضعت نفسها في الخط المخالف لإشقائها وهو أمر لا يصب مطلقًا في مصلحة الشعب القطري الشقيق الذي سيظل جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الخليجي الذي تربط دوله وشعوبه وحدة الأهداف والمصير المشترك.وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أكد كعادة قطر في التغريد خارج السرب، تحفظ بلاده على بياني قمتي مكة المكرمة العربية والخليجية الطارئتين، لوجود بنود تتعارض مع سياسة الدوحة الخارجية.وأكد آل ثاني، في تصريح ل«التلفزيون العربي»، أمس: «قمتا مكة تجاهلتا القضايا المهمة في المنطقة كقضية فلسطين والحرب في ليبيا واليمن، وكنا نتمنى أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران». وزعم الوزير القطري أن «بيانَي القمتين الخليجية والعربية كانا جاهزين مسبقًا ولم يتم التشاور حولهما».وتابع بالقول: «كنا نتمنى من قمم مكة أن تضع أسس الحوار لخفض التوتر مع إيران».يجدر بالذكر أن القمتين الطارئتين الخليجية والعربية، جاءتا على خلفية الهجمات الأخيرة على 4 سفن شحن في المياه الاقتصادية للإمارات ومحطتي ضخ النفط في السعودية ، قبل أن تنعقد في المدينة ذاتها أعمال القمة الإسلامية الدورية ال14 في 31 مايو/‏‏‏أيار الماضي.وشارك في هذه القمم ال3 رئيس وزراء قطر الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.وركزت القمتان الخليجية والعربية على مناقشة قضية العلاقات مع إيران والتهديدات الأمنية التي تواجهها المنطقة، وصدر عقبهما بيانان نددا بتدخلات إيران في شؤون الدول الأخرى، وأيدا الإجراءات الأمريكية الأخيرة ضد إيران.وطالب البيانان إيران «بإيقاف دعم وتمويل وتسليح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية»، واتهما السلطات الإيرانية بأنها «تعرض الأمن والسلم في المنطقة للخطر». (وكالات)

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