سوريا.. مئات النساء والأطفال يغادرون مخيم الهول

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty لاجئون ولاجئات في مخيم الهول في شمال شرقي سوريا

ومن المفترض أن يتوجه هؤلاء النساء والأطفال إلى منازلهم في منطقتي الرقة والطبقة شمالي البلاد، بعد أن نزحوا منها واستقروا في مخيم الهول عندما سيطر عليها تنظيم داعش في السنوات السابقة.

وتمت العملية بالتنسيق بين الإدارة الذاتية الكردية وشيوخ ووجهاء العشائر.

ويؤوي مخيم الهول أكثر من 70 ألف نازح، ومن بينهم عائلات عناصر في تنظيم داعش.

وكشف مسؤول كردي أنه من المتوقع أن يكون بين هؤلاء، أفراد من عائلات لعناصر داعش، وآخرون فروا من المعارك ولا علاقة لهم بالإرهابيين.