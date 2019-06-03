سوريا.. مئات النساء والأطفال يغادرون مخيم الهول

ومن المفترض أن يتوجه هؤلاء النساء والأطفال إلى منازلهم في منطقتي الرقة والطبقة شمالي البلاد، بعد أن نزحوا منها واستقروا في مخيم الهول عندما سيطر عليها تنظيم داعش في السنوات السابقة.
وتمت العملية بالتنسيق بين الإدارة الذاتية الكردية وشيوخ ووجهاء العشائر.
ويؤوي مخيم الهول أكثر من 70 ألف نازح، ومن بينهم عائلات عناصر في تنظيم داعش.
وكشف مسؤول كردي أنه من المتوقع أن يكون بين هؤلاء، أفراد من عائلات لعناصر داعش، وآخرون فروا من المعارك ولا علاقة لهم بالإرهابيين.
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