شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 12 إرهابيا ينتمون لتنظيم "داعش" إلى المحكمة العسكرية فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فى لبنان، 12 شخصا يحملون الجنسية السورية، إلى المحكمة العسكرية، وذلك لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، والاشتراك فى أعمال عسكرية، وارتكاب جرائم وعمليات عدائية لصالح التنظيم، ودخول الأراضى اللبنانية باستخدام أوراق هوية مزورة.

وكانت مخابرات الجيش اللبنانى قد ألقت القبض على المتهمين، بعد أن كشفت المعلومات قيامهم بتشكيل خلية إرهابية تابعة لتنظيم "داعش"، وارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية، والقتال ضمن صفوف التنظيم داخل الأراضى السورية.

كما أظهرت التحقيقات قيام الإرهابيين المتهمين بتزوير بطاقات هوية تمكنوا من خلالها دخول الأراضى اللبنانية ، تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية وإرهابية فى الداخل اللبنانى.