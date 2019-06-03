شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تعلن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المكلفة بتحرى رؤية هلال شهر شوال لسنة 1440 هجرية فى الإمارات، أن غدًا الثلاثاء، هو غرة شهر شوال، وأول أيام عيد الفطر.

وصرح سلطان بن سعيد الظاهرى، وزير العدل، رئيس اللجنة - فى بيان صدر عقب اجتماع اللجنة، أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، مساء اليوم الاثنين، بدائرة القضاء فى (أبوظبى) - إن اللجنة وبعد التحرى ومراعاة طرق الإثبات الشرعية والاتصالات التى جرت مع الدول المجاورة ثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1440 هجرية.

وعليه فإن غدا الثلاثاء الموافق الرابع من يونيو 2019 هو غرة شهر شوال لسنة 1440 هجرية، وأول أيام عيد الفطر، وأن اليوم الاثنين الموافق الثالث من يونيو 2019 هو المتمم لشهر رمضان لسنة 1440 هجرية.