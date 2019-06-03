شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء السودانية: النائب العام يشكل لجنة تحقيق حول أحداث القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الوليد سيد أحمد محمود، النائب العام السودانى، اليوم الاثنين، قرارًا بتشكيل لجنة للأحداث التى وقعت صباح اليوم بمنطقة القيادة العامة للقوات المسلحة، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا".

ونص القرار على تشكيل اللجنة من رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وممثلين للقضاء العسكرى، ووجه القرار أن يبدأ التحقيق فورًا.