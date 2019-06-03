الحرية والتغيير بالسودان: فض الاعتصام بالكامل جريمة

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احتجاجات السودان - أرشيفية
قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، إن الاعتصام السلمي في منطقة قيادة الجيش بوسط العاصمة الخرطوم، تم فضه بالكامل، فجر اليوم الإثنين، ما أسفر عن سقوط ضحايا من المعتصمين بين قتلى وجرحى، ووصفت القوى الثائرة، عملية الفض بـ"الجريمة"، متهمة قوات الدعم السريع والجيش بالمسؤولية، مشيرة إلى أنها لم تتمكن حتى الآن، من إجلاء الضحايا من مقر الاعتصام.، وأعلنت القوى السودانية المعارضة وقف الاتصالات والتفاوض مع المجلس العسكري الحاكم، فيما يتعلق بعملية نقل السلطة.
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 شخصا، بينهم طفل 8 سنوات، ووصول عدد المصابين إلى أكثر من 116 شخصا، حتى الآن، في مستشفيات الخرطوم.وقال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان نشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه أعلن بالاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، عن العصيان المدني الشامل
وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 شخصا، بينهم طفل 8 سنوات، ووصول عدد المصابين إلى أكثر من 116 شخصا، حتى الآن، في مستشفيات الخرطوم.
وقال تجمع المهنيين السودانيين، في بيان نشر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أنه أعلن بالاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، عن العصيان المدني الشامل وتفعيل كل وسائل المقاومة السلمية من أجل "إسقاط المجلس العسكري الانقلابي وأذيال النظام البغيض". (المزيد)
ونفى المتحدث المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، محاولة فض الاعتصام بالقوة، لافتا إلى أن قوات الجيش استهدفت منطقة مجاورة للاعتصام باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين. (التفاصيل الكاملة)
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