الان تتابع تعرف على أوقات صلاة العيد في مناطق المملكة #عيد_الفطر_المبارك #هلال_شوال #المحكمة_العيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري 1440 هـ بمختلف مناطق المملكة الثلاثة عشر. جاء ذلك في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر تضمنت تحديد وقت إقامة صلاة العيد للعام الجاري، وفقا للإنفوجرافيك التالي:

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