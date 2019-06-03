عمدة نيويورك: ترامب «توأم» بوتين

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو، اليوم الاثنين، إنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو توأم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك وسط نزاع بين ترامب وعمدة لندن صديق خان على موقع تويتر.

وكتب دي بلاسيو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترامب هو توأم بوتين، ولكن رئاسته ستكون أقصر".

Advertisements

وجاءت تغريدة دي بلاسيو ردًا على تغريدة لترامب، قال فيها إنّ خان "توأم دي بلاسيو ولكن أقصر" ووصف أول عمدة مسلم للندن بأنه "فاشل تماما".

ويقوم دي بلاسي بحملة انتخابية للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 مما يعني أنه قد يكون منافساً محتملاً لترامب.