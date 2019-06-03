وكتب دي بلاسيو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ترامب هو توأم بوتين، ولكن رئاسته ستكون أقصر".
وجاءت تغريدة دي بلاسيو ردًا على تغريدة لترامب، قال فيها إنّ خان "توأم دي بلاسيو ولكن أقصر" ووصف أول عمدة مسلم للندن بأنه "فاشل تماما".
ويقوم دي بلاسي بحملة انتخابية للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2020 مما يعني أنه قد يكون منافساً محتملاً لترامب.
كانت هذه تفاصيل خبر عمدة نيويورك: ترامب «توأم» بوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.