«الثلاثاء» أول أيام عيد الفطر في السعودية والكويت.. و«الأربعاء» في الأردن

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت المحكمة العليا في السعودية ، أنّ غدًا الثلاثاء هو أول يوم عيد الفطر المبارك.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية بيانًا صادرًا عن الديوان الملكي، جاء فيه: "الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ للنظر فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، وبعد الإطلاع على ما وردها والنظر فيه فإذا أنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته )، متفق عليه، ولثبوت ذلك لدى المحكمة العليا فإنها تقرر : أن يوم غدٍ الثلاثاء 1 / 10 / 1440هـ حسب تقويم أم القرى - الموافق 4 / 6 / 2019م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ".

وأضاف البيان أنّ المحكمة العليا هنأت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، ويصلح ذات بينهم، ويرد كيد أعدائهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على بلادنا المباركة وجميع الأمة الإٍسلامية في عز ونصر وتمكين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".

في سياق متصل، أعلنت الأردن أنّ غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" فى خبر عاجل، فيما أعلنت الكويت أنّ غدًا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.