"أطباء السودان" تعلن ارتفاع عدد قتلى فض اعتصام القيادة العامة

وقالت اللجنة في بيانها الذي نشرته على صفحتها على الفيسبوك: "ارتفاع عدد شهداء مجزرة القيادة العامة التي ارتكبها المجلس العسكري اليوم إلى أكثر من ٣٠ شهيداً مع صعوبة حصر العدد الفعلي للشهداء نسبة لإحاطة قوات الدعم السريع والشرطة للمستشفيات والتعرض للأطباء بالضرب والاعتقال".

وأضاف البيان "يوجد أيضاً عدد كبير من الشهداء في ميدان الاعتصام مع صعوبة إخلائهم تم أخذهم بواسطة قوات الدعم السريع وإلقائهم في النيل بحسب شهادات الأطباء والمصابين".

© AP Photo / Uncredited Advertisements

وقالت اللجنة إنه تم "سقوط المئات من الجرحى والإصابات الحرجة مازال بعضهم داخل غرف العمليات الجراحية والآخر بالعناية المكثفة".

وأعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السودانية، أن النائب العام المكلف، الوليد سيد أحمد، أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في أحداث فض قوات الأمن لاعتصام المحتجين في الخرطوم أمام القيادة العامة للجيش، والتي أدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى صباح اليوم الاثنين.

وقال المسؤول بالنيابة لوكالة "سبوتنيك" إن النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث التي وقعت صباح اليوم 29 رمضان أمام القيادة العامة للجيش".

وتابع المصدر أن "اللجنة تتكون من رؤساء النيابات ووكلاء أعلى النيابات ووكلاء أول نيابات وممثلين عن الشرطة وممثلين عن القضاء العسكري"، مضيفا أن "التحقيق سيجرى فورا".

في وقت سابق من اليوم، الاثنين، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان سقوط 13 قتيلا وعشرات الجرحى في الاشتباكات التي تشهدها الخرطوم منذ الصباح في ساحة اعتصام القيادة العامة للجيش، معلنة وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي وعزمها العمل على تقديم قادة قادته لمحاكمات عادلة.