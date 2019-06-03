مصدر: النائب العام في السودان يشكل لجنة للتحقيق في أحداث فض اعتصام الخرطوم

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الخرطوم — سبوتنيك. وقال المسؤول بالنيابة لوكالة "سبوتنيك" إن النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث التي وقعت صباح اليوم 29 رمضان أمام القيادة العامة للجيش".

وتابع المصدر أن "اللجنة تتكون من رؤساء النيابات ووكلاء أعلى النيابات ووكلاء أول نيابات وممثلين عن الشرطة وممثلين عن القضاء العسكري"، مضيفا أن "التحقيق سيجرى فورا".

في وقت سابق من اليوم، الاثنين، أكدت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان سقوط 13 قتيلا وعشرات الجرحى في الاشتباكات التي تشهدها الخرطوم منذ الصباح في ساحة اعتصام القيادة العامة للجيش، معلنة وقف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي وعزمها العمل على تقديم قادة قادته لمحاكمات عادلة.

ويشهد السودان حاليا مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم 11 نيسان/ أبريل الماضي، إثر حراك شعبي.

وقد تولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي. وتولى قيادة المجلس العسكري الانتقالي في السودان المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان