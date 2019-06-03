سوريا تعلن موعد أول أيام العيد

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كما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن أول أيام عيد الفطر يوافق يوم غد الأربعاء.
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
وتضمنت قائمة الدول المعلنة عن حلول عيد الفطر يوم الثلاثاء، كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين والعراق وقطر.
فيما أعلنت كل من الأردن وفلسطين ومصر وسوريا، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.
وكانت مالي أول دولة إسلامية احتفلت بعيد الفطر، اليوم الإثنين، بعد تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الأحد في عدة مناطق من البلاد.
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