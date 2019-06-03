اخبار الخليج

سوريا تعلن موعد أول أيام العيد

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

كما أعلنت دار الإفتاء المصرية أن أول أيام عيد الفطر يوافق يوم غد الأربعاء.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH

فيما أعلن الديوان الملكي السعودي عن قرار المحكمة العليا بثبوت رؤية هلال شوال، مساء اليوم الاثنين، وأن يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر.

وتضمنت قائمة الدول المعلنة عن حلول عيد الفطر يوم الثلاثاء، كل من والإمارات والكويت والبحرين والعراق وقطر.

فيما أعلنت كل من الأردن وفلسطين ومصر وسوريا، أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، والأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

وكانت مالي أول دولة إسلامية احتفلت بعيد الفطر، اليوم الإثنين، بعد تم ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء أمس الأحد في عدة مناطق من البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوريا تعلن موعد أول أيام العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا