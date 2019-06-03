السعودية تعلن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

وجاء في بيان المحكمة المحكمة العليا أنها عقدت جلسة مساء اليوم الاثنين 29 رمضان 1440هـ للنظر فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال، بحسب "واس".

وأضافت "بعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه فإذا أنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، ولثبوت ذلك لدى المحكمة العليا فإنها تقرر: أن يوم غدٍ الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ".

وأعلنت دولة الإمارات كذلك أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، بعدما تعذر رؤية هلال شوال اليوم الاثنين.

وأعلنت الكويت أن غدا الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت كل من الأردن وفلسطين وماليزيا وإندونيسيا وأستراليا والفلبين ونيوزيلندا أعلنوا تعذر رؤية هلال شوال، معلنة أن يوم غد الثلاثاء سيكون المتمم لشهر رمضان، بينما يكون يوم الأربعاء هو يوم عيد الفطر.