الهلال الأحمر الإماراتي يوزع "كسوة العيد" في اليمن

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ابوظبي: بدأت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية في توزيع "كسوة العيد" على أكثر من 20 ألف عائلة يمنية محتاجة في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. يأتي المشروع الخيري السنوي مع حلول عيد الفطر. ويستهدف المشروع عائلات فقيرة وذوي الاحتياجات الخاصة في محافظات أبين والضاع وعدن وحضرموت وشبوة وتعز ولحج. يشار إلى أن الإمارات عضو رئيس في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن منذ مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران.



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