شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشارك فى اجتماع وزراء التجارة الأفارقة بأديس أبابا الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك وزير التجارة الجزائرى سعيد جلاب، فى أعمال الاجتماع الثامن لوزراء التجارة للدول الأعضاء فى الاتحاد الأفريقى، المقرر عقده يومى الخميس والجمعة المقبلين، فى أديس أبابا.

ويأتى هذا الاجتماع فى اطار تطبيق "خارطة الطريق" التى تستهدف إنهاء الأعمال ذات الصلة بالمفاوضات حول منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما يأتى استعدادا للقمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الافريقى فى السابع من يوليو المقبل فى (نيامى) عاصمة النيجر، من أجل إطلاق سوق الدول الأفريقية.

Advertisements

وبحسب وزارة التجارة الجزائرية، فان الهدف الرئيسى من اللقاء الوزارى يكمن فى المصادقة على الوسائل التقنية التى تسمح بالانطلاق الفعلى لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتعتبر منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية - التى دخلت حيز التنفيذ فى الثلاثين من يونيو العام الماضى، أحد المشاريع الرائدة فى أجندة الاتحاد الأفريقى، والتى تمثل إطار عمل مشترك من أجل تحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة لأفريقيا على مدى السنوات الخمسين المقبلة.