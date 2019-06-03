شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوزراء اللبناني: السلاح غير الشرعي يعرض البلاد للخطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصبانى، أن موقف حزب القوات اللبنانية (الذي ينتمي إليه) معروف ولم يتبدل أو يتغير في شأن رفض وجود "السلاح غير الشرعي" كونه يعرض لبنان للخطر، مشيرا إلى أن التوتر الإقليمي الراهن الذي يصل إلى حد الغليان "غير معروف ما إذا كان سيفضي إلى مواجهة من عدمه، وأنه لا يجب أن يتحول لبنان إلى ساحة للصراعات الإقليمية".

و قال حاصباني - في حديث لإذاعة لبنان الحر تعقيبا على الرفض الحاد لـ (حزب الله) قيام وفد لبنان الرسمي المشارك في القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة بتأييد الموقف العربي المندد بممارسات إيران العدوانية في المنطقة - "اعتدنا رفع سقف المواجهة الكلامية.. إما أن يلتزم الفرد بمواقف الدولة والنأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية، أو التحفظ على ما تضمنه البيان الوزاري بهذا الشأن، وعدم التحفظ يعني التزامه بالبيان".

وأضاف: "الوضع في سوريا غير مستقر، ولا نريد أن يتحول لبنان إلى ساحة للمواجهة.. الأجندة يجب أن تكون لبنانية وإنمائية، وهمنا كان دائما الحفاظ على استقرار لبنان وتحييده عن الصراعات الإقليمية وعن القرارات التي قد تتخذ ضد أي جهة إقليمية".