شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء عن رؤية هلال شوال بمرصد تمير بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة عكاظ الصحفية إن هناك أنباء عن رؤية هلال شوال فى مرصد تمير. كانت فضائية العربية قد أفادت فى نبأ عاجل لها منذ قليل نقلاً عن مراسلها أن هناك أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال فى حوطة سدير بالسعودية.

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