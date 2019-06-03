شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الثورى والجيش الإيرانى يصدران بيانين مختلفين بشأن تهديدات أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجيش الإيرانى، اليوم الاثنين، أنه سيرد بشكل ساحق على أى تهديد يتعرض له نظام الجمهورية الإسلامية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها فى المنطقة، وذلك حسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقال الجيش الإيرانى، فى بيان، بمناسبة ذكرى وفاة الخمينى، "فى ظل لجوء الأعداء إلى استخدام الحد الأقصى من الضغوط، فإننا مستعدون للدفاع عن إيران فى مواجهة أى عدوان".

بدوره أكد الحرس الثورى الإيرانى، فى بيان له، أنه رغم المؤامرات التى تحاك ضد إيران بشكل مستمر، فإنها "عازمة على اجتياز العقوبات الظالمة"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية، وأضاف أن "خطاب الثورة بات ينتشر فى كل العالم، والقوة الإسلامية بدأت تشكل قطبا فى هندسة القوى العالمية".

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وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تصعيدا لافتا فى الأشهر الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية موجعة على إيران، وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، ويتزايد القلق حيال تفجر صراع محتمل فى وقت تشدد فيه واشنطن العقوبات والضغوط السياسية على طهران وتكثف وجودها العسكرى فى المنطقة.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بى 52)، وصواريخ باتريوت، فى استعراض للقوة فى مواجهة ما يقول مسئولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية فى المنطقة.

وأصدر الجيش الأمريكى، يوم الجمعة 10 مايو، تحذيرا شديد اللهجة من أن إيران ووكلاءها قد يستهدفون السفن التجارية فى البحر الأحمر وباب المندب، حسب "رويترز"، فيما حذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية - من سمّتهم الأعداء - من مغبة أى تحركات عدائية محتملة، مشددة على أنها ستواجَه برد مؤلم يبعث على الندم، وقال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، إن إيران والشعب الإيرانى أكبر وأعظم من أن يستطيع أحد أن يهددها.