شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يعفو عن 116 سجينا بمناسبة عيد الفطر ويعلن الطوارئ لمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الرئيس التونسى الباجى قايد السبسى، العفو عن 116 سجينا بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما تم إقرار أول يوليو القادم كأجل أقصى لتقديم مطالب العفو فى جرائم الشيك بدون رصيد.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسى، اليوم الاثنين، مع وزير العدل محمد كريم الجموسى، الذى قدم تقريرا حول نتائج أعمال لجنة العفو الخاص، كما استعرض السبسى تقييما للأوضاع الأمنية على المستوى الوطنى والمستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع الداخلى وعلى الأمن والاستقرار فى المنطقة.
وقرر الرئيس التونسى، بعد التشاور مع كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة شهر واحد اعتبارا من بعد غد الأربعاء.
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