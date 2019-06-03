الأمم المتحدة تدين "القوة المفرطة" ضد المعتصمين في السودان

مصطفى كامل/الخليج 365

أدانت الأمم المتحدة، الإثنين، استخدام "القوة المفرطة" ضد المعتصمين في الخرطوم.

وقالت ميشيل باشيليه، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في بيان اطلعت عليه الخليج 365: "أدين بشدة استخدام القوة المفرطة في مخيمات الاحتجاج".

وأضافت: "التقارير التي ترددت عن استخدام الذخيرة الحية من جانب قوات الأمن بجوار المرافق الطبية أو حتى بداخلها مقلقة للغاية".

ودعت باشيليه قوات الأمن إلى "التوقف فورا عن مثل هذه الهجمات وضمان وصول الرعاية الطبية بشكل آمن وبدون عراقيل للجميع".

وطالبت السلطات الانتقالية في السودان بالسعي نحو "ضمان الانتقال إلى إدارة مدنية في البلاد في أسرع وقت".

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ووفق شهود عيان، فضت قوات الأمن بشكل كامل، صباح الإثنين، اعتصام آلاف السودانيين، المستمر منذ نحو شهرين، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، مستخدمة في ذلك الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، في خطوة أثارت تنديدا دوليا.



وحسب لجنة أطباء السودان المركزية، أسفر فض الاعتصام عن مقتل 13 وإصابة 116 آخرين.



فيما نفى المجلس العسكري السوداني فض اعتصام الخرطوم، قائلا إنه استهدف فقط منطقة كولومبيا المجاورة لمقر الاعتصام التي وصفها بـ"البؤرة الإجرامية الخطرة".

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، في 6 أبريل/ نيسان الماضي للمطالبة بعزل البشير، ثم استكمل للضغط على المجلس العسكري، لتسريع عملية تسليم السلطة إلى مدنيين، قبل فضّه بالقوة صباح اليوم.

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