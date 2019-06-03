رسمياً.. #المحكمة_العليا: يوم غد الثلاثاء أول ايام #عيد_الفطر

صحيفة الخليج الالكترونية اعلن الديوان الملكي قبل قليل عن قرار المحكمة العليا بثبوت رؤية هلال شوال مساء اليوم الاثنين ، وان يوم غد الثلاثاء أول ايام عيد الفطر.

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