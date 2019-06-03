أنباء عن رؤية #هلال_شوال في #تمير.. وتعذر رؤيته في #سدير

صحيفة الخليج الالكترونية تداولت أنباء عن رؤية هلال شهر شوال في مرصد تمير فيما نشرت جامعة المجمعة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي عن تعذر رؤية الهلال في سدير.وفقا لـ “عكاظ”

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