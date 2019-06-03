انت الان تتابع السعودية تفوز بالمركز الأول في مسابقة حفظ القرآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تكريم الفائز

حقق مرشح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الطالب السعودي باسل بلال نور ولي، المركز الأول في المسابقة الدولية على جائزة رئيس جمهورية موريتانيا في حفظ القرآن الكريم وتجويده، في دورتها الحالية المقامة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، خلال شهر رمضان المبارك من هذا العام 1440هـ، وذلك بمشاركة وفود دول شملت المغرب وتونس والجزائر والسنغال والنيجر وتركيا ومصر ومالي، بالإضافة إلى موريتانيا، وقام وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أحمد ولد أهل داود، بتسليم جائزة المركز الأول للمتسابق السعودي والبالغ قيمتها 300 ألف أوقية موريتانية.

من جانبه، هنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا، الدكتور هزاع بن زبن المطيري، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على هذا النجاح والتتويج المستحق، مؤكداً أن الوزارة دأبت على العناية والرعاية للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، تحقيقاً لتطلعات ورؤى

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