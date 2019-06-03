تعرف على آخر تحديثات تطبيق تليجرام لزيادة الخصوصية

جدة - عمرو شويل لوس أنجلوس - الخليج 365:

أعلنت شركة تليجرام، السبت الماضي، عن إطلاق تحديث جديد لتطبيقها يساهم في زيادة الخصوصية. ولفتت الشركة في منشور على مدونتها إلى أن: “التحديث الجديد يجلب ميزة الاستثناءات للدردشات الجماعية، إذ أصبح بإمكان المستخدمين اعتباراً من السبت جعل بعض المعلومات، مثل رقم الهاتف، مخفياً عن الجميع، باستثناء مجموعات أُنشئت سابقاً يختارونها من الإعدادات”.

وأوضحت تليجرام أن “التحديث الجديد يسهل على المستخدمين دمج البوتات Bots مع خدمات الويب، مشيرة إلى أن “هذا التغيير يفتح الباب أمام مجموعة واسعة من البوتات مثل “بوت المناقشة” @discussbot، الذي يرسل إشعارات للمستخدمين في حال علق أحدهم على كتاباتهم على إحدى خدمات التواصل الاجتماعي، أو اللعب، أو غيرها من الخدمات”.

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ومع هذا، فقد كشفت الشركة أنه “تمت إضافة ميزتين جديدتين إلى القنوات والمجموعات هما إمكانية المناقشة في القنوات، والإعلانات في المجموعات”، مؤكدة أنه “أصبح بإمكان المشرفين إضافة مجموعة خاصة بالقنوات لتعمل كلوحة مناقشة. وسيرى المشتركون بالقنوات رابط “ناقش” Discuss على اللوحة السفلية للقناة، وسوف يحول كل منشور جديد في القناة تلقائياً إلى “مُثبَّت” في لوحة المناقشة”.

وذكرت الشركة أنه “أصبح بالإمكان عرض أي قناة عامة من الويب، حتى وإن كان المستخدم ليس مسجلاً الدخول إلى تلغرام، وينطبق الأمر حتى على المستخدمين الذين لا يملكون حساباً في التطبيق”.

كذلك، فقد لفتت الشركة إلى أنّ “النسخة الخاصة بالتطبيق لنظام التشغيل آي أو إس، تأتي بميزة “المصغرات” لملفات PDF، وأصبح بالإمكان تحويل أي نص إلى رابط إلى موقع إلكتروني. أما فيما خص تحديثات التطبيق على نظام أندرويد، فقد أعادت الشركة تصميم حوارات التأكيد، وحسنت تصميم رسائل البحث، وإضافة الناس إلى المجموعات”.