بومبيو: علاقاتنا التجارية مع الصين لم تكن عادلة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي طالب مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، الإثنين، بإنشاء مجالات تجارية متساوية مع الصين، وقال إن العلاقة التجارية بين بلاده والصين لم تكن عادلة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده بومبيو مع نظيره الهولندي ستيف بلوك، بمدينة لاهاي الهولندية، التي وصلها الوزير الأمريكي اليوم للمشاركة في أعمال القمة العالمية لريادة الأعمال.

وأضاف بومبيو في المؤتمر الصحفي المشترك الذي سبق أعمال افتتاح القمة، أن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لا تتطور على أسس عادلة من فترة طويلة.

وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عازم على حل هذه المشكلة، وأن إجبار الصين للشركات الراغبة بالاستثمار بتقديم جميع معلوماتها للحزب الشيوعي، لا يتوائم مع روح التجارة الحرة.

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وأضاف: "في هذه المرحلة، نريد من حلفائنا وشركائنا وأصدقائنا، عدم القيام بأعمال تضر بمصالحنا الأمنية المشتركة".

وأعرب بومبيو عن أمله في أن تخلق القمة التي تستمر يومين فرصا مهمة في مجال التجارة العالمية.