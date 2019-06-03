تونس.. السبسي يُمدِّد الطوارئ

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي قرر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الاثنين، تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ 2015 لشهر إضافي.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان أوردته وكالة الصحافة الفرنسية: "قرّر رئيس الجمهورية بعد التشاور مع كلّ من رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب، إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسية لمدّة شهر واحد ابتداء من يوم 5 يونيو".

وحضّ السبسي، البرلمان التونسي في مارس الماضي، على الإسراع في المصادقة على مشروع قانون يخص حال الطوارئ قُدم للبرلمان للنظر فيه منذ يناير، لكنه ووجه بانتقادات حادة من منظمات المجتمع المدني.

وتعلن حال الطوارئ في تونس استنادًا الى مرسوم صدر عام 1978.

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ولا تزال حال الطوارئ سارية في البلاد منذ 2015 إثر هجوم استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس.

كما قتل نحو 59 سائحًا ورجل أمن في هجومين منفصلين في العاصمة تونس وفي مدينة سوسة (شرق) عام 2015 تبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأعلنت وزارة الدفاع التونسية في مطلع أبريل الماضي، تعزيز الحماية العسكرية للحدود مع ليبيا عبر تكثيف المراقبة مع تأزم الوضع الأمني في طرابلس.

وتستمر المعارك في ضاحية طرابلس الجنوبية منذ شن المشير خليفة حفتر هجوما على العاصمة الليبية في الرابع من أبريل.