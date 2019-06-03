اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أصدر القضاء العراقي، اليوم الاثنين، أحكامًا بالإعدام بحق المتطرفين الفرنسيين الأحد عشر وتونسي نقلوا من سوريا للمحاكمة، وذلك بعد محاكمات مثيرة للجدل امتدت لأسبوع، الأمر الذي يفتح الباب أمام استقبال المزيد من الجهاديين.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، صدر اليوم حكمان على آخر فرنسيين هما مراد دلهوم (41 عامًا) المولود في الجزائر واعتقل منذ نحو عام في دير الزور شرقي سوريا، وبلال الكباوي (32 عاماً) من بلدة سير وهي إحدى ضواحي باريس.
وذكر الرجل الذي عرف باسم "أبو أيمن" بين أعضاء التنظيم، أنّه دخل الى سوريا لإنقاذ زوجة صديق من حركات جهادية جزائرية تتباين الأنباء حول مصيره فقد يكون قتل خلال معركة بين صفوف داعش في سوريا أو أسيرًا لدى فصائل سورية.
من جانبه، قال بلال الكباوي للقاضي بتوسل: "كنت غبيًا جدًا قبل خمس سنوات، مقتنعًا بأنه يمكنني مغادرة سوريا متى أردت".
كما ذكر للقاضي أنّه طلب من عائلته في فرنسا الاتصال بالمخابرات الفرنسية لمعرفة كيفية العودة مع زوجته وأطفالهما الثلاثة، وبناء على نصيحة منهم سلم نفسه لقوات سوريا الديموقراطية نهاية عام 2017.
وبصدور الحكمين الأخيرين، تختتم المحكمة إجراءاتها بعد أن اصدرت أحكاماً بإعدام كل الجهاديين الاثني عشر وهم 11 فرنسياً وتونسي ، تسلمتهم بغداد من قوات سوريا الديمقراطية في نهاية يناير.
وبدأت محاكمتهم في بغداد بتهمة الانتماء إلى داعش في 26 مايو، لعدم إمكانية محاكمتهم من قبل هذه القوات وانقطاع العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وباريس.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق يقضي بإعدام «دواعش فرنسا».. أحدهم اعترف بـ«الغباء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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