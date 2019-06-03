استقبال ملكي لترامب في بريطانيا.. وملفات «شائكة» تلقي بظلالها

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي استقبلت بريطانيا، اليوم الاثنين، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبالًا ملكيًّا، لكنّ من المنتظر أن تلقي آراؤه بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي وزعيم بريطانيا المقبل وكذلك خلاف بخصوص هواوي الصينية بظلالها على مظاهر الاحتفال تلك ومأدبة تقيمها له الملكة إليزابيث.

وبحسب وكالة "رويتروز"، استقبلت الملكة (93 عامًا) ترامب وزوجته ميلانيا في قصر بكنجهام في مستهل زيارة تستغرق ثلاثة أيام يحظى فيها باحتفاء ملكي كامل، إذ سيتناول عشاء رسميًّا مع الملكة والشاي مع ولي العهد الأمير تشارلز وسيقوم بجولة في وستمنستر آبي، الكنيسة التي يُتوج فيها ملوك بريطانيا منذ ألف عام.

وكتب ترامب على "تويتر" لدى هبوطه في مطار ستانستيد: "أتطلع لأن أكون صديقًا رائعًا للمملكة المتحدة وأتطلع بشدة لزيارتي".

لكنّ خلف الكواليس يثير الرئيس الأمريكي الخامس والأربعون الذي لا يمكن التنبؤ بتصرفاته غضب أوثق حليفة لبلاده، والتي تعصف الفوضى منذ شهور بمؤسستها السياسية جراء قضية الخروج من الاتحاد الأوروبي.

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فقبل قليل من وصوله إلى العاصمة البريطانية لندن، أثار خلافًا مع رئيس بلديتها صادق خان واصفاً إياه بأنه "فاشل تمامًا"، وكان خان قد كتب أمس الأحد على "تويتر"، أن على بريطانيا ألا "تبسط السجادة الحمراء" لترامب.

وجرى تصوير زيارة الدولة، التي وعدته بها رئيسة الوزراء تيريزا ماي في يناير 2017 عندما أصبحت أول زعيم خارجي يلتقي به بعد توليه المنصب، على أنها فرصة للاحتفاء "بالعلاقة الخاصة" بين بريطانيا والولايات المتحدة ودفعة للروابط التجارية ومعاودة التأكيد على التعاون الأمني.

وفي قصر بكنجهام، وقفت ميلانيا إلى جانب الملكة إليزابيث وكاميلا زوجة تشارلز في حين استعرض ولي العهد وترامب حرس الشرف.

وسيتناول ترامب الغداء مع الملكة قبل أن يصطحبه ابنها الثاني الأمير أندرو إلى وستمنستر آبي حيث سيضع الرئيس إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول، وتُختتم فعاليات اليوم بمأدبة رسمية كبرى في قصر بكنجهام.