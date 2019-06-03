نشرت الوزارة الصورة عبر حسابها على "تويتر"، وجاء معها تعليق "امتلاك قطر لطائرات الرافال يعزز من قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية". وأطلقت الوزارة اسم "العاديات"، على سرب الرافال القطري، ليكون الاسم الرسمي للطائرات المقاتلة القطرية. وفي مايو/ أيار 2015، وقعت الدوحة مع باريس اتفاقية لتزويد القوات الجوية الأميرية القطرية بـ 24 طائرة من مقاتلات رافال، ألحقتها بتفعيل بند زيادة 12 طائرة إضافية. وبموجب الاتفاقية، يتلقى عشرات الطيارين والميكانيكيين القطريين تدريبات على يد مدربين من القوات الجوية والصناعات الدفاعية الفرنسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع القطرية تنشر صورة عسكرية استثنائية للأمير تميم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.