قطر تأسف لفض اعتصام الخرطوم بالقوة... وتوجه دعوة

قالت الخارجية القطرية في بيان: "تتابع دولة قطر بقلق التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيقة وتعبر عن أسفها لقرار فض الاعتصام بالقوة وممارسة قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين السلميين العزل من أبناء السودان".

وتابع البيان "الأمر الذي قد تكون له عواقب خطيرة على مسار التحول السلمي وعلى النسيج الوطني السوداني".

وأضاف البيان "قطر تناشد المجلس العسكري الانتقالي، أن يوقف ممارسات قوات الأمن ضد المتظاهرين العزل".

ودعت الدوحة إلى "تغليب صوت الحكمة بالانخراط بشكل عاجل في حوار مفتوح وصادق وجامع لكل أطياف المجتمع السوداني، ولا سيما الشباب الذين حياهم المجلس العسكري عند استلامه وأثنى على سلميتهم".