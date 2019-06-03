مصدر بـ"مصر للطيران": وقف الرحلات الجوية إلى الخرطوم

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

قال مصدر بشركة مصر للطيران، إنه نظراً للأحداث الجارية في السودان تقرر إلغاء رحله الشركة رقم "MS 855"، والمقرر إقلاعها اليوم من مطار القاهرة الدولي إلى مطار الخرطوم الدولي في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وأوضح المصدر، لـ"الوطن"، أن مركز العمليات المتكامل التابع لشركة مصر للطيران للخطوط للجوية يتابع تطورات الموقف أولًا بأول لمعرفة أي جديد في هذا الشأن.

وأهابت شركة مصر للطيران بعملائها المسافرين ضرورة مراجعة مركز اتصالات مصرللطيران الـ"call Centre" على رقم 1717 من أي هاتف محمول أو 090070000 من أي خط أرضي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول موعد استئناف الرحلات إلى مطار الخرطوم.