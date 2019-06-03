تعرف على خدمة "فُرجت" السعودية للإفراج عن السجناء

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Euronews SA

في شهر مايو الماضي أعلنت منصة أبشر، التابعة لوزارة الداخلية السعودية نيتها إطلاق خدمة تساعد الموقوفين في قضايا مالية على سداد ديونهم، وتم بالفعل إطلاق هذه الخدمة يوم 29 من الشهر الماضي.

وقد تمكنت هذه الخدمة التي تزامنت مع شهر رمضان، من جذب المتبرعين وفاعلي الخير، حيث تم الافراج بعد أيام فقط على تدشينها عن أكثر من 200 سجين.

وتقوم هذه الخدمة على تحويل مبلغ من المال إلى جهات معنية إلكترونيا، ليتم تسخيرها لحالات معينة لتخليصها من ديونها.

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وللمشاركة في هذه العملية، يجب أول الاشتراك في خدمة "أبشر" ومن ثم تحويل المبلغ.

الأمير سطام بن خالد طالب في تغريدة البنوك ورجال الأعمال المساهمة مع هذه المبادرة، حتى يعم الخير، من منطلق ديني ووطني واجتماعي وإنساني.

وكان قد قال في تغريدة سابقة:"ساهمت هذه المبادرة بإطلاق سراح 250 موقوف خلال أيام ساهمت بالإفراج عن المواطنة الوحيدة خلف القضبان بعد السداد عنها ما يقارب 2 مليون ريال نحن في وطن الخير والأخوة والعطاء مبادرة أظهرت التلاحم والدور الاجتماعي الإنساني هذه المبادرة هي الطريقة الصحيحة لإعطاء المحتاجين".