"الحرية والتغيير" تعلن وقف التفاوض مع المجلس العسكري

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters القوات الأمنية تفض اعتصام القيادة في وقت أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن أمله في "استئناف المفاوضات"، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير وقف كافة الاتصالات مع المجلس، ودعت إلى العصيان المدني الشامل والمفتوح، بعد سقوط قتلى وجرحى أثناء فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

وسقط 12 قتيلا، وفق المعارضة، وأصيب آخرون، خلال مواجهات أمام مقر الجيش في وقت مبكر من صباح الاثنين.

وأعلنت قوى الحرية والتغيير وقف كافة الاتصالات السياسية مع المجلس العسكري ووقف التفاوض، وأضافت "نعلن أنه لم يعد أهلا للتفاوض مع الشعب السوداني، وأن قادة وأعضاء هذا المجلس يتحملون المسئولية الجنائية عن الدماء التي أريقت منذ 11 أبريل 2019".

وحملت قوى "الحرية والتغير" في بيانها، المجلس العسكري الانتقالي "المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة".

كما أعلن التحالف السياسي المهني عن "الإضراب السياسي و العصيان المدني الشامل والمفتوح اعتبارا من اليوم 3 يونيو 2019 ولحين إسقاط النظام".

ومن جانبه، قال القيادي في قوى الحرية والتغيير ياسر عرمان لسكاي نيوز عربية: "ما حدث اليوم أنهى مسار الحوار".

شاهد: خمسة قتلى خلال محاولة القوات السودانية فض الاعتصام في الخرطوم

فيديو من AFP

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وفي وقت سابق، الاثنين، كشف الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين كباشي أن المجلس سيوجه دعوة قريبة للأطراف السياسية لاستئناف الحوار، مضيفا "كنا على تواصل حتى صباح اليوم مع قيادات في قوى الحرية والتغيير".

وقال كباشي، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إن القوات السودانية لم تفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، بل استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين.

وأضاف كباشي :"في صباح هذا اليوم، وفي إطار خطة القوات الأمنية المعنية بولاية الخرطوم لفض التجمع في المنطقة المحيطة بمنطقة الاعتصام المحددة جغرافيا تحركت قوات الأمن..".

وتابع :"هناك منطقة تسمى كولومبيا ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت تهديدا أمنيا كبيرا لمواطنينا".