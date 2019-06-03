الخرطوم.. فض "اعتصام القيادة" بالكامل

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Social Media سيارات للشرطة والدعم السرع في ميدان الاعتصام

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الاثنين، إن اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم "تم فضه بالكامل" من قبل أجهزة الأمن والدعم السريع.

وأضافت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات: "لم نتمكن حتى من إخراج بعض الضحايا من مقر الاعتصام"، مشيرة إلى سقوط 13 قتيلا على الأقل وأكثر من مئة جريح.

وناشد التحالف السياسي المهني، "الشرفاء" في القوات المسلحة السودانية "القيام بواجب حماية الشعب من استهداف المحتجين السلميين".

وأعلنت الحرية والتغيير وقف كافة الاتصالات مع المجلس العسكري الانتقالي، ودعت إلى العصيان المدني الشامل والمفتوح، اعتبارا من اليوم 3 يونيو 2019، احتجاجا على فض الاعتصام.

وأردفت: "نعلن أنه لم يعد أهلا (المجلس العسكري) للتفاوض مع الشعب السوداني، وأن قادة وأعضاء هذا المجلس يتحملون المسؤولية الجنائية عن الدماء التي أريقت منذ 11 أبريل 2019".

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وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير، ياسر عرمان، لسكاي نيوز عربية: "ما حدث اليوم أنهى مسار الحوار".

من جانبه، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، إن القوات السودانية "لم تفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة"، مشيرا إلى أنها استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين.

وأضاف كباشي، الاثنين، في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية" :"في صباح هذا اليوم، وفي إطار خطة القوات الأمنية المعنية بولاية الخرطوم لفض التجمع في المنطقة المحيطة بمنطقة الاعتصام المحددة جغرافيا تحركت قوات الأمن".

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