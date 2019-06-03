دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

لو كنت ممن يستخدمون كلمة المرور لحماية حسابك على ويندوز 10 لمنع دخول الغرباء إلى جهازك، فإنك قد لاحظت أن نظام التشغيل يطالبك بتغيير كلمة المرور كل 60 يوم، حسناً الآن أزالت مايكروسوفت هذا الإجراء باعتبار أن هناك طرق أخرى أفضل لضمان أمان المستخدمين وحماية حساباتهم.

تكمن أهمية مثل هذه الإجراءات – طلب النظام تغيير كلمة المرور دورياً – بشكل خاص في الشركات التي لديها عدد كبير من المستخدمين والحواسب التي تخزن بيانات حساسة للغاية.

وتقول مايكروسوفت أن وجود أساليب جديدة مثل قوائم كلمات المرور الممنوعة، التوثيق متعدد العوامل، اكتشاف هجمات تخمين كلمات المرور، واكتشاف الدخول المجهول، مع تطبيق مثل هذه الأساليب فلن يكون هناك داع لسياسة كلمات المرور منتهية الصلاحية بعد مرور وقت معين.

هذه السياسة الأمنية الجديدة بدأ تطبيقها مع الإصدار 1903 من ويندوز 10 و ويندوز سيرفر لمخدمات الشركات.

التدوينة ويندوز 10 يتخلى عن طلب تغيير كلمة المرور كل شهرين ظهرت أولاً على عالم التقنية.