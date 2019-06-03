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هذا الموضوع تسريبات مصورة لتحديث iOS 13 وميزة الثيم المظلم قبل مؤتمر ابل ظهر على التقنية بلا حدود.
قبل إنطلاق مؤتمر ابل للمطوريين بساعات جاءت تسريبات مصورة جديدة بلقطات للشاشة تكشف عن ميزة الثيم المظلم الذي ينطلق مع تحديث iOS 13.
تنطلق فعاليات مؤتمر WWDC 2019 بعد ساعات من الآن، حيث تستعد ابل لإستعراض المميزات الجديدة التي تقدم في برمجيات الشركة، مع توقعات بالكشف عن شاشة جديدة وإصدار جديد من Mac Pro.
وقبل إنطلاق المؤتمر اليوم تأتي التسريبات الآن لتستعرض تصميم الثيم المظلم في تحديث iOS 13، الذي ينطلق بتوسع في الإصدار الجديد من نظام تشغيل iOS ليشمل بعض التطبيقات وواجهة النظام، كما تكشف التسريبات عن التصميم الجديد لتطبيق Reminders.
ولقد جاءت هذه التسريبات المصورة عبر الإصدار التجريبي لتحديث iOS 13 الذي انطلق في شهر مارس الماضي، حيث كشف الإصدار التجريبي أيضاً عن إعادة ابل لتصميم التحكم في الصوتيات الذي يشغل الآن مساحة كبيرة من الشاشة، بينما يأتي في التحديث الجديد في الزاوية العليا من شاشة الهاتف.
المصدر
هذا الموضوع تسريبات مصورة لتحديث iOS 13 وميزة الثيم المظلم قبل مؤتمر ابل ظهر على التقنية بلا حدود.
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