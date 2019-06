دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

بدأت هواوي تتجهز أكثر للأزمات المالية المصاحبة للحظر الأمريكي، وفي أول عملية بيع لأصولها، وقعت هواوي اتفاق نوايا مع شركة صينية متخصصة في منتجات الشبكات لبيعها قطاع كابلات الانترنت البحرية التي تملكها.

بحسب المستندات الرسمية في بورصة شنغهاي فإن شركة Hengtong Optic-Electric Co Ltd الصينية المتخصصة في المنتجات الشبكية للاتصالات الضوئية وقعت الإتفاق المبدئي للاستحواذ على حصة مسيطرة 51% من شركة Huawei Marine Systems Co Ltd التي تملكها هواوي وستدفع قيمتها نقداً وأسهم.

لا نعرف مقدار الصفقة بعد، وقد تكون خطوة رمزية بالنظر إلى تقرير سابق نشرته وول ستريت جورنال في مارس الماضي يقول أن المسؤولين الأمنيين في الولايات المتحدة يشكّون في المخاطر الأمنية لنقل البيانات عبر الكابلات البحرية التي تم إنشائها من قبل شركة Huawei Marine.

وكانت هواوي قد أسست شركتها المتخصصة في إنشاء ومد وتركيب كابلات الانترنت البحرية في عام 2008 بشراكة مع Global Marine البريطانية لتحاول تحقيق موضع قدم لها في السوق الذي تسيطر عليه شركة SubCom الأمريكية و NEC Corp اليابانية و Alcatel-Lucent الأوروبية.

Advertisements

وخلال 11 عاماً على تأسيس شركة هواوي لكابلات الانترنت البحرية فإنها استطاعت الحصول على 90 مشروع ومد 50361 كيلومتر من الكابلات بما فيها 6000 كيلومتر تصل ما بين أفريقيا والولايات المتحدة لأول مرة.

حققت الشركة لمجموعة هواوي أرباح صافية بنحو 16.66 مليون دولار من الأرباح عن العام الماضي.

وتعتبر مجموعة Hengtong الصينية أكبر مزود لشبكات الألياف الضوئية في الصين مع شبكات كهرباء ذكية ولديها 70 شركة تابعة لها. واستطاعت شركة الألياف الضوئية الخاصة بها من مد 10 آلاف كيلومتر من كابلات الانترنت البحرية ولديها مشاريع في أمريكا الجنوبية والمكسيك.

التدوينة هواوي تبيع قطاع كابلات الانترنت البحرية ظهرت أولاً على عالم التقنية.