شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين مدير جديد للديوان المركزى لقمع الفساد فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عين، اليوم الاثنين، مختار لخضارى مديرا عاما جديدا للديوان المركزى لقمع الفساد بالجزائر، وذلك تحت إشراف وزير العدل سليمان براهمى. وأكد لخضارى أن النجاح فى أداء مهمته يستلزم تضافر الجهود ومساعدة جميع الإطارات فى الوزارة والهيئات ذات الصلة بنشاط الديوان. Advertisements يذكر أن إنشاء الديوان قد تم طبقا لأحكام القانون الصادر فى 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والمعدل فى 2010، حيث أنـشأ الديوان المركزى لقمع الفساد وكلف بالبحث والتحرى فى مجال مكافحة جرائم الفساد والجرائم المقترنة بها عند الاقتضاء مع تمكينه من التدخل ضمن اختصاص إقليمى موسع لكامل الأراضى الجزائرية. ويضم الديوان ضباط وأعوان شرطة قضائية موضوعين تحت تصرف الديوان من طرف مصالح وزارة الدفاع الوطنى ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ومن موظفين عموميين لديهم كفاءات فى مجال مكافحة الفساد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين مدير جديد للديوان المركزى لقمع الفساد فى الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.