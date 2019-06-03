"العسكرى الانتقالى السودانى": ملاحقة مجرمين احتموا باعتصام الخرطوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد المجلس العسكرى الانتقالى السودانى الدعوة للتفاوض بأقرب وقت ممكن، مؤكدًا أنه تم القبض على عدد من معتادى الاجرام، وملاحقة مجرمين احتموا باعتصام الخرطوم، وذلك حسبما أفادت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل.
كما أشار المجلس العسكرى الانتقالى السودانى، إلى أن ملاحقة المجرمين المحتمين بالاعتصام ادت لوقوع خسائر وإصابات.
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