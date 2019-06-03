شكرا لقرائتكم خبر عن مئات النساء والأطفال يغادرون مخيم الهول شمال شرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت 800 امرأة وطفل بمغادرة مخيم الهول الواقع تحت سيطرة الأكراد فى شمال شرق سوريا، والذى يؤوى عشرات آلاف النازحين، بينهم عائلات عناصر فى تنظيم "داعش".

وذكرت قناة "العربية" الإخبارية، إن هذه المبادرة تعد الأولى من نوعها فى المخيم، مضيفة أن العملية تمت بالتنسيق بين الإدارة الذاتية الكردية وشيوخ ووجهاء العشائر، ومن المفترض أن يتوجه المغادرون إلى منازلهم فى منطقتى الرقة والطبقة فى شمال البلاد.

وكان أحد مسؤولى المجلس التنفيذى للإدارة الذاتية لشمال سوريا وشرقها، عبد حامد المهباش قد أعلن، أمس الأحد، أن نحو 800 امرأة وطفل سيغادرون مخيم الهول للنازحين شمال شرقى سوريا، الذى يستضيف على وجه الخصوص عائلات عناصر تنظيم "داعش".

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