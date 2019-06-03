شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الشباب تشن هجوما على القوات الخاصة الصومالية فى "شابيلى السفلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن مسلحو حركة الشباب الصومالية المتطرفة، هجومًا على قاعدة عسكرية تابعة للقوات الخاصة الصومالية فى منطقة "شابيلى" السفلى، اليوم الاثنين.

وذكرت إذعة (شابيلى) الصومالية، أن تبادل إطلاق النار استمر بين مسلحى الشباب وقوات داناب الخاصة، لساعات عديدة، مما أدى إلى وقوع إصابات بين الجانبين، وذلك حسبما أفاد سكان المنطقة.

وأضافت الشبكة، أن الهجوم يأتى فى أعقاب ساعات من انفجار قنبلة استهدفت قافلة للقوات الصومالية فى قرية "برير"، التى تبعد عن جنوب غرب العاصمة مقديشيو بنحو 60 كيلو مترا.