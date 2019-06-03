شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المملكة المغربية، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش) الإرهابي، تنشط بمدينتى الرشيدية وتنجير جنوب شرقى البلاد.

وأوضحت الشرطة المغربية - فى بيان أوردته قناة (سكاى نيوز) عربية اليوم /الاثنين/ - أنها ألقت القبض على أعضاء خلية إرهابية موالية لتنظيم (داعش) بمدينتى الرشيدية وتنغير، كانوا بصدد الإعداد لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالبلاد.

وأضافت أن الخلية تتكون من 3 أفراد متطرفين تتراوح أعمارهم بين 26 و28 سنة، كانوا يقومون بنشر الخطابات المتطرفة للتنظيم ويعملون على استقطاب وتجنيد أفراد آخرين لتنفيذ عمليات وهجمات إرهابية.

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