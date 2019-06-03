تونس: السبسي يمدد حالة الطوارئ شهرا إضافيا

تونس / عادل الثابتي / الخليج 365

قرّر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الاثنين، تمديد حالة الطوارئ شهرا آخر انطلاقا من 5 يونيو/ حزيران الحالي.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الجمهورية التونسية توصلت الخليج 365 بنسخة منه.

وقال بيان الرئاسة إن الرئيس الباجي قايد السبسي أشرف اليوم بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن.

وأضاف البيان أن السبسي اتخذ قرار تمديد حالة الطوارئ بشهر آخر بداية من 05 يونيو/ حزيران بعد التشاور مع كلّ من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) محمد الناصر.

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وتابع البيان أن اجتماع مجلس الأمن القومي استعرض تقييما للأوضاع الأمنية على المستوى الوطني والمستجدات الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الوضع الداخلي وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأواخر 2015، تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد، إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.

وتعيش تونس، منذ مايو 2011، أعمالا إرهابية تصاعدت منذ 2013، وراح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.

وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية، صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات، وحظر التجوال، وتفتيش المحلات ليلًا ونهارًا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.