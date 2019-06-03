أستراليا و #اليابان و #ماليزيا و #إندونسيا تعلن غداً الثلاثاء المتمم لشهر #رمضان

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت كل من إندونيسيا وأستراليا واليابان وماليزيا عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال اليوم. مبينة أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن عيد الفطر هو يوم الأربعاء؛ وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال اليوم على الرغم من تحريه.
كما تبدأ، خلال الساعة القادمة، لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة عمليات تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام ١٤٤٠هـ، استجابةً لدعوة المحكمة العليا، التي دعت إلى تحرِّي رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين، مطالبة مَن يراه بإبلاغ أقرب محكمة.
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