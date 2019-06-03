حركة #فتح تحذر من تصاعد العدوان الاسرائيلي على #المسجد_الأقصى

الخليج - واس

حذرت حركة “فتح” الفلسطينية في لبنان، من تصاعد الاعتداءات والاقتحامات الاسرائيلية على المسجد الأقصى في القدس المحتلة .

وأعربت الحركة في بيان اليوم عن استنكارها الشديد للاعتداءات الاسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى وإجبارهم على الخروج من المسجد بقوة السلاح .

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وأكدت ان تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد الأقصى وإرغام المصلين على مغادرة المسجد بقوة السلاح ، يشكل ضربة إسرائيلية جديدة للقوانين والشرائع الدولية والدينية.

وطالبت “فتح” في بيانها الأمم المتحدة والأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، والقوى والتيارات المعنية بالسلام العالمي، بتدخل عاجل وتحمل المسؤولية أمام هذه الاعتداءات الاسرائيلية على المسجد المبارك التي تشكل عام استفزاز لشعوب المنطقة .

وثمنت الحركة القرارات الصادرة عن القمتين العربية والاسلامية اللتين عقدتا في مكة المكرمة الداعمة للقضية الفلسطينية .